Dolarda düşüş

Rusya - Ukrayna krizi ve jeopolitik riskler nedeniyle dün gelişen ülke paralarındaki satış, Rusya'ya yönelik yaptırımların beklenenden zayıf gelmesi nedeniyle yerini kısmi bir toparlanmaya bıraktı.

Dolar/TL dün öğleden sonra 13.85 üzerini test ettikten sonra 23 Şubat gününe yüzde 0.50 düşüşle 13.73 seviyesinde başladı.

Yurt içi piyasalarda önemli bir veri akışı bulunmazken jeopolitik riskler ve Rusya - Ukrayna krizindeki haber akışı sıcaklığını koruyor.