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Dolar/TL haftaya 17.25 seviyelerinden başladıktan sonra kademeli olarak yükselmeye devam ediyor. Dün 17.40 üzerinde kapanan kur, 14 Temmuz gününe de yukarı yönlü başlayarak 17.45 üzerinde işlem görüyor.

Kurun yükselmesinde ABD'de tüketici enflasyonunun beklenenin üzerinde çıkması ve aylık yüzde 1.3, yıllık yüzde 9.1 ile rekor kırmasıydı. Verinin ardından Fed'in daha şahin olabileceği ihtimali nedeniyle dolar endeksi 108.5 üzerine çıkarken, dolar 20 yıl sonra ilk kez eurodan daha değerli konuma geldi.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, beklenenden daha yüksek Haziran enflasyonunun politika yapıcıların bu ayın sonlarında yapacakları toplantıda 100 baz puanlık bir artışı düşünmelerini gerektirebileceğini söyledi.

Piyasalarda bugün yurt içinden gelecek perakende satış ve sanayi üretimi verileri izlenecek. Üretim verilerinin TL varlıklarda volatiliteye neden olabileceğini belirten analistler öğleden sonra ise ABD'deki işsizlik maaşı başvuruları ve ÜFE rakamlarının takip edileceğini belirtiyor.

Teknik olarak dolar/TL cephesinde 17.65 – 17.80 – 18.00 seviyeleri direnç noktaları olarak; 17.38 – 17.16 – 16.90 seviyeleri ise destek noktaları olarak takip edilecek.