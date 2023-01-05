Dolar rekor seviyeyi gördü

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ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün yayınladığı 13-14 Aralık'taki toplantısına ait tutanaklar, banka yetkililerinin enflasyonla mücadelede kararlı olduğunu ve daha fazla ilerleme kaydedilene kadar faiz oranlarının yüksek kalmaya devam edeceğini ortaya koydu.

Politika faizinin 50 baz puan artışla 15 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 4,25-4,50 aralığına yükseltildiği son toplantının tutanaklarında enflasyonun "kabul edilemez" derecede yüksek seyrederken kısıtlayıcı para politikasının izlenmesinin öneminin vurgulandı.

Tutanaklarda, "Üyeler genel olarak, gelen veriler, enflasyonun yüzde 2'ye doğru sürekli bir düşüş yolunda olduğuna dair güven verene kadar kısıtlayıcı bir politika duruşunun sürdürülmesi gerektiğini gözlemlediler, bu biraz zaman alacaktır" ifadesi kullanıldı.

Fed tutanaklarında Kurul üyelerinin şahin duruşunu koruduğunu ortaya koydu ancak beklentilerden çok farklı bir bilgi yer almadı.

Doların ana para birimleri karşısındaki performansını gösteren dolar endeksi günün ilk yarısında yüzde 0.1'lik hafif bir yükselişle 104.23 seviyesine yükseldi.

Güne 18.75'ten başlayan dolar/TL ise 18.79'la yeni tarihi zirvesini gördü. Ardından 18.76'ya çekildi. Euro/TL ise 19.99'u gördü, daha sonra 19.95'e çekildi.

BORSADA BÜYÜK DALGALANMA

Kurda rekor seviye görülse de sınırlı bir hareket yaşandı. Borsa İstanbul ise büyük bir dalgalanmaya sahne oldu.

BIST 100 endeksi dünü 5.523 puandan kapatmasının ardından bugün 5.270 puana kadar geriledi. Endekste günlük kayıp yüzde 4.5'i buldu. Öğlene doğru ise BIST 100 kayıplarının bir kısmını telafi etti. TSİ 12.20 itibarıyla BIST 100 yüzde 1.95'lik düşüşle 5.415 puandan işlem gördü.

AVRUPA'DA GERİLEME

Avrupa borsaları DA, güne satış ağırlıklı bir seyirle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,34 azalışla 438,7 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,33 değer kaybederek 14.444 puandan işlem GÖRDÜ.

Analistler, Avrupa'da açıklanan enflasyon verilerinin şu ana kadar Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) elini rahatlatacak şekilde gerçekleştiğini ifade ederek, piyasalardaki fiyatlamalarda bankanın faiz artırımlarında şahin tavrını yumuşatabileceği beklentisinin öne çıktığını dile getirdi.

ALTINDA ZİRVE SONRASI DÜŞÜŞ

Gram altın ise dün 1.124 lirayla rekor seviyeye yükselirken bugün ons fiyatına paralel hafif bir çekilme yaşadı. Altının ons fiyatı yüzde 0.3'lük düşüşle 1.849 dolara geriledi. Gram altın ise sabah saatlerinde 1.116 liradan işlem gördü.