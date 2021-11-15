Dolarda gece rekoru

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Cuma akşamı piyasa kapanışının ardından 10.02 lirayı gören dolar Asya'da işlemlerin açılmasıyla rekor tazeledi.

Dolar, düşük hacimli piyasada 10.03 lirayı aşarak yeni tarihi zirvesini gördü.

Bu hafta piyasaların gözzü kulağı Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından çıkacak faiz kararında olacak.

PPK, eylülde 100 baz puan, ekim toplantısında ise 200 baz puanlık faiz indirimine gitmiş ve politika faizini yüzde 16'ya çekmişti.

İNDİRİM BEKLENİYOR

18 Kasım'daki toplantıda da faiz indirim serisinin devam etmesi bekleniyor. AA Finans'ın anketine katılan 21 ekonomistin medyan beklentisi 100 baz puanlık faiz indirimi yönünde oldu. Reuters anketinde de benzer şekilde 100 baz puanlık indirim beklentisi öne çıktı.

TÜİK'in önceki hafta ekim ayı enflasyonunun açıklamasının ardından bir değerlendirmede bulunan JPMorgan analistleri de ekim ayı enflasyon verisinin kendilerini kasım ayında TCMB'den 100 baz puan faiz indirimi beklentilerinden daha emin hale getirdiğini vurguladı.

Ekim ayında enflasyon yüzde 19.89 olarak açıklandı.

Bu PPK toplantısında 100 baz puanlık bir indirim beklediklerini belirten Deutsche Bank ekonomistleri ise 16 Aralık'ta 100 baz puanlık bir indirim daha yapılmasını beklediklerini açıkladı.