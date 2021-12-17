Dolar TL bugün yani 17 Aralık Cuma gününe sert yükselişle başladı. Geçtiğimiz gün Merkez Bankası politika faizini 100 baz puan düşürmesiyle birlikte 15 lirayı aşan dolar TL kuru bugün de 16 lira seviyelerini test ederek tarihi seviyeye ulaştı. Peki dolar neden yükseliyor? İşte merak edilen detaylar ve güncel döviz kuru ekranı...

DOLAR NEDEN YÜKSELİYOR?

Dolar TL kuru hem ABD Merkez Bankası Fed'in yaptığı açıklamalar hem de TCMB'nin faiz düşürme kararı sonrası yükselişe geçti.

ABD Merkez Bankası'nın yeni yılda sıkılaştırılmış para politikasına geçme kararı ve yeni yılda en az 3 kere faiz artırımı sinyali vermesi dünya Piyasalarında olduğu gibi Türkiye piyasalarında da doları güçlendirdi.

Öte yandan TCMB'nin politika faizini 100 baz puan indirmesi ve yeni yılda faizlerle ilgili politikanın değişimine yönelik bir izlenimim vermemesi TL'deki değer kaybını hızlandırdı.

Tüm bunlarla beraber serbest piyasada gözlemlenen ve kronikleşen yüksek enflasyonda göz önünde tutulduğunda dolar TL'ye ilgili beraberinde TL'nin değer kaybını ve rezerv para birimi doların yükselmesini tetikliyor.