10 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Dolar/TL, geçen hafta başından bu yana artan jeopolitik risklerle birlikte yukarı yönlü hareketine devam ediyor. Türkiye'nin dün öğleden sonra Suriye'nin kuzeyindeki terör unsurlarına yönelik Barış Pınarı harekatını başlatması ve akşam saatlerinde Mehmetçik'in karadan ülkeye girmesiyle ABD ve AB cephesi başta olmak üzere harekatla ilgili art arda açıklamalar geldi.
Trump karmaşık mesajlarına dün de devam ederken, ABD’nin YPG’ye desteği konusunda Obama dönemini suçlayıp “PKK Türkiye’nin ölümcül düşmanı” dedi fakat “Erdoğan Kürtleri yok ederse, ekonomisini yok ederim. Umarım mantıklı davranır” diye de ekledi.
Daha önce Türkiye karşıtı açıklamalarıyla bilinen ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun tarafından cevap verilen Cumhuriyetçi Senatör Linsey Graham ise Demokrat Senatör Chris Van Hollen ile birlikte Türkiye'ye bir yaptırım paketi üzerinde anlaştıklarını açıkladı
— Chris Van Hollen (@ChrisVanHollen) October 9, 2019
Van Hollen, "Bu yaptırımların, Erdoğan ve ordusu üzerinde anında ve kapsamlı yansımaları olacak" derken 8 kısımdan oluşan pakette askeri işlemlere ve enerji sektörüne yaptırımlar ile vize kısıtlamaları öne çıkıyor.
10 ekim sabahı dolar/TL 5.8710'dan işlem görürken euro 6.45 üzerinde. Gram altın fiyatı ise 285 TL üzerinde.
Öte yandan, bankacılar harekat süresince ekonominin zarar görmemesi ve kurun kontrol altında tutulması için kamu bankaların müdahale ettiğini belirtiyor. 3 gündür satış yönünde yapılan hamlelerle dolar/TL'nin 5.85 civarında kalması sağlandığı gelen bilgiler arasında.
Stratejistler kurdaki seviye için ABD'nin somut tepkilerinin belirleyici olacağını, ABD Kongresi'nin Türkiye'ye karşı tedbir ya da yaptırım geliştirme ihtimalinin kurda yukarı yönlü harekete neden olabileceğini vurguluyor.
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