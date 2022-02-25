Dolar yeniden 14 TL altında

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Rusya ve Ukrayna geriliminin Rus güçlerinin ülkeyi işgale başlamasıyla yerini sıcak çatışmaya bırakması dün TL cephesinde sert satışlara neden olmuş ve TL gelişen ülke paralarından negatif ayrışmıştı.

Dolar kuru, petrol fiyatlarındaki sert artış ve jeopolitik riskler nedeniyle dün 14.60 üzerini test ederken piyasalarda yaptırımlar sonrası yaşanan rahatlamayla, Türkiye'nin 5 yıllık CDS'si geri çekilirken TL kayıplarının bir kısmını geri aldı.

25 Şubat sabahında dolar 14 TL altında 13.95 bandında işlem görüyor. Euro/TL ise 15.70 seviyesinde. Dün 920 TL'ye kadar yükselen gram altın fiyatı hem kurdaki düşüş hem de ons altındaki düşüşle 860 TL seviyesine geriledi

Piyasalarda Rus işgali sonrası oluşan jeopolitik riskler sıcaklığını koruyor.