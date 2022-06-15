Son dakika: Dolar kaç TL, ne kadar? FED faiz kararı sonrası Dolar kuru canlı son durum

ABD Merkez Bankası (Fed) 75 baz puanlık faiz artırımına gitti. Böylece 28 yılın ardından ilk kez 75 baz puanlık faiz artırımına gidilmiş oldu. FED faiz kararının açıklanmasının ardından Dolar ne kadar, kaç TL? Sorusu araştırılıyor. Peki, Dolar kuru kaç TL? İşte dolar canlı takip

DOLAR NE KADAR OLDU?

Dün dar bir bantta yatay hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,06 üzerinde 17,2744'ten tamamladı.

Dolar yükselişini sürdürürken saat 22:15 itibarıyla dolar kuru 17,27'den işlem görüyor.

1 DOLAR KAÇ TL?