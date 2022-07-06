Dolar 17 TL üzerinde

Haftaya 16.75 seviyesinin altında başlayan dolar/TL, küresel piyasalardaki resesyon endişesiyle yükselen dolar endeksiyle birlikte tırmanışını sürdürüyor.

Dolar endeksi dün 106 üzerine çıkarak 20 yılın zirvesine yükselirken, dolar kuru da 17 üzerine çıktı.

Dolar/TL, yeni günde de 17 TL üzerinde tutunmaya devam ederek yukarı yönlü hareketini sürdürüyor. Dolar kuru 17.02 seviyesinde.

Piyasalarda Fed'in 'Bej Kitap' raporu bekleniyor.