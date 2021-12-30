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Dolar neden yükseliyor? 30 Aralık dolar ne kadar kaç TL oldu?

Dolar neden yükseliyor? Son dakika güncel dolar kuru verilerine göre dolar TL güne 13 TL'nin üzerinde başladı. Yaşanan hareketlilik sonrasında gözler güncel kur bilgisine ve dolar TL'deki yükselişin nedenlerine çevrildi. Peki, dolar neden yükseliyor? İşte merak edilen detaylar...

30.12.2021 - 09:33 | Güncelleme: ABONE OL
Dolar neden yükseliyor? 30 Aralık dolar ne kadar kaç TL oldu?
Dolar neden yükseliyor?
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Dolar kuru 30 Aralık Perşembe yani bugün güne yükselişle başladı. Kur korumalı mevduat planının devreye girmesiyle yaklaşık 7 lira birden düşen ve 10 TL seviyelerine kadar gerileyen dolar TL kuru yeniden yükselişe geçti ve 13 lirayı aştı. Peki, bugün dolar ne kadar, kaç TL? Merak edenler için detayları ve "Dolar neden yükseliyor?" sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte güncel 30 Aralık dolar TL kuru...

DOLAR NEDEN YÜKSELİYOR?

Dolar TL kuru 30 Aralık Perşembe gününe yükselişle başladı. Hafta başından beri değer artışı yaşanan dolar kuru bugün 13 lirayı aştı.

Dolar TL'de yaşanan yukarı yönlü hareketle ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati dün katıldığı TV programında şu ifadeleri kullandı:

"Dolar bugün 12.64'teydi. 18 liranın üstünden bugünlere kadar gelmiş durumdayız. 18 liraya doğru giderken ki rakamlar sürekli değişti, yukarıya doğru. O dönem içinde doların bu kadar radikal bir düşüşten sonra çok hızlı şekilde, bunun salınımlarının çok hafif gelmesi beklenemez. Bu salınımlar yukarı, aşağı oynaya oynaya kendi dengesine girecek."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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