Bu kez savcıyı dolandırdılar! Pes!

Son dakika haberleri: Bu kez de savcıyı dolandırdılar! Bu kadarına da pes!

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Son dakika haberler... TRT'den Büşra Çelik'in haberine göre yasa dışı bahis yalanıyla bir savcıya tuzak kuran dolandırıcılara yönelik operasyonun detayları ortaya çıktı.

SAVCIYI, BANKA GÖREVLİSİ GİBİ ARADILAR

Telefonla savcıyı arayan çete üyeleri kendilerini banka görevlisi olarak tanıttı. Dolandırıcılar savcının banka hesabına yasa dışı bahisle ilgili para aktarıldığını söyledi.

PARANIN İADE EDİLECEĞİNİ SÖYLEDİLER

Hesaptaki tüm paranın güvenlik gerekçesiyle kendilerine gönderilmesi gerektiği, daha sonra iade edileceği kaydedildi.

3 SAATTE SAVCIYI İKNA ETTİLER

Savcı, 3 saat süren görüşmelerin ardından bankadaki 200 bin lirayı şüphelilerin hesabına yolladı. Dolandırıcılar parayı 8 dakika içinde çekti.

PARANIN ÇEKİLME ANI KAMERADA

Dolandırıcıların parayı çekme anı bankanın güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, yasa dışı bahis yalanıyla dolandırıcılık yapan şebekeye yönelik çalışma başlattı.

DOLANDIRICILIK ŞEBEKESİNE OPERASYON

Polis ekipleri önce dolandırıcıların kimliklerini tespit etti, ardından adresler belirlendi. Yapılan operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Yakalanan zanlılar nitelikli dolandırıcılık suçundan tutuklandı. 200 bin lira sahibine teslim edildi. Çalışmaların devamında şüphelilerle bağlantılı olduğu düşünülen 8 kişi daha gözaltına alındı.