Doktorun boğazını kesmişti! Maçka davasında karar açıklandı

DHA

İstanbul 38. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Emrah Danışman getirilirken, şikayetçi psikiyatri asistanı Süleyman Dönmezler de katıldı.

"MUHTEMELEN ÖLMÜŞ OLACAĞIMI DÜŞÜNDÜĞÜ İÇİN BIRAKTI"

DHA'da yer alan habere göre şikayetçi Süleyman Dönmezler, "Olay günü sanıkla aramızda bir tartışma geçmedi. Sadece yanımızdan geçerken yanımızdakilere dikkatli bakması sebebiyle 'İşine git' dedim. Sanık kısa bir süre sonra arkamdan gelerek kırık şişiyle boynumu, boğazımı yaraladı. Şayet olay anında bana tampon yapılmasaydı belki yaşamayacaktım. Muhtemelen sanık beni ölmüş olacağımı düşündüğü için bıraktı. Zaten saldıracak birini arıyordu gelip beni buldu. Olay nedeniyle 4 saat ameliyat geçirdim. Yoğun bakımda yattım, uzun süre tedavi gördüm. Bu herkesin başına gelebilir. Toplumun bunu yaşamasını istemiyorum. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

Dönmezler'in avukatı ise müvekkilinin vücudunda 10 adet kesici yer tespit edildiğini, hayatını tehlikeye atacak şekilde eylemde bulunduğu için sanığın adam öldürmeye teşebbüs suçundan cezalandırılmasını talep etti.

ÖZÜR DİLEDİ

Sanık Emrah Danışman ise "Karşı taraftan özür dilerim. Böyle bir olayın içinde olduğum için özür dilerim. Ama ben durup dururken saldırmadım. İlk kelimeyi, ilk saldırıyı onlar yaptı. Ben yanlarına gidince de 'tacizci' damgası yapıştırdılar. O anki can havliyle elimdeki şişeyi kırarak saldırdım" dedi. Sanık son sözünde ise "Pişmanım" dedi. Sanık avukatı ise "Müvekkilin olay yerinde durduk yere şikayetçiyi yaraladığını düşünmek hayatın olağan akışına aykırıdır. Şikayetçi sinkaflı küfür ettiği için müvekkilim elindeki içki şişesini kırarak o anki öfkeyle rastgele şişeyi sallamıştır. Olayda adam öldürmeye teşebbüs suçu yoktur. Taraflar arasında husumet yoktur, olay aniden gerçekleşmiştir.

Arbede olduğu müvekkilin raporunda da bellidir. Eylemi iradi olarak sonlandırmıştır. İstediği sonuç öldürmeye yönelik değildir. Olay yerinde ayrılırken ambulans çağırmıştır. Yaralama suçundan ceza verilmesini talep ediyorum" diyerek tahliyesini talep etti.

TUTUKLULUK HALİ DEVAM

Mahkeme heyeti, sanık Emrah Danışman'ın "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçunun sabit olduğunu belirterek önce müebbet hapis cezası verdi. Mahkeme, suçun teşebbüs aşamasında kalması nedeniyle cezayı 11 yıla indirdi. Mahkeme, sanık hakkında eylemden sonraki ve yargılamadaki davranışlarını dikkate alarak takdiri indirim uygulamayarak sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede olayın Maçka Demokrasi Parkı'nda 11 Haziran 2020 tarihinde meydana geldiği anlatılıyordu. Bir hastanenin psikiyatri bölümünde asistanlık yapan Süleyman Dönmezler'in iki kadın meslektaşıyla parkın kapısına yürüdüğü sırada sanık Emrah Danışman ile laf atma yüzünden tartıştığı belirtiliyordu. Emrah Danışman'ın elindeki içki şişesini kırarak Dönmezler'in boğazını kestiği kaydedilen iddianamede, sanığın olay yerinden kaçtığı anlatılıyordu. İddianamede 12 Haziran'da tutuklanan sanık Emrah Danışman hakkında "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyordu. Sanık Danışman, Haziran ayındaki duruşmada tahliye edilmişti. Ancak savcının itirazı üzerine Temmuz ayında yeniden tutuklanmıştı.