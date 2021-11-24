Doktora saldırıda 1 yıl 6 ay hapis istemi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede müşteki Esma Demir'in Pendik Devlet Hastanesi'nde pratisyen hekim olarak görev yaptığı, şüpheli Müge İ.'nin de 17 Kasım 2021 gece 04.30 sıralarında adli rapor almak için polis eşliğinde hastaneye getirildiği anlatıldı.
40 SANİYE BOYUNCA EYLEMİNE DEVAM ETTİ
DHA'nın haberine göre, şüpheli Müge İ.'nin müşahede odasında kolundan damar yolu açıldığı kaydedildi. Alkollü olduğu da belirtilen şüphelinin kolundaki damar yolunu çıkartarak görevli olan müşteki Doktor Esma Demir'e arkadan saldırdığı ifade edildi. Şüphelinin müştekinin saçlarını eline doladığı, görüntü izleme tutanağına göre yaklaşık 40 saniye boyunca şüphelinin çevredekilerin müdahalesine rağmen eylemini devam ettirdiği anlatıldı.
İstanbul Anadolu Adli Tıp Şube Müdürlüğü'nden gelen rapora göre müştekinin kafasında 3 santimetre çapında saç açılması ve ekimoz şeklindeki yaralanmasının basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte olduğunun bildirildiği hatırlatıldı.
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