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Adıyaman'ın Sincik ilçesinde yeni doğum yapmış kadın ve bebeğinin yardımına Battalgazi Belediyesi ekipleri yetişti. 17 saatlik yoğun bir çalışma sonucunda çiçeği burnunda anne ve bebeği, Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi’ne yetiştirildi.

Ferdi Durdu'nun haberine göre, Adıyaman'ın Sincik İlçesine bağlı Malatya'ya sınırda bulunan Aksu Köyü'nde yaşayan yeni doğum yapmış kadın ve bebeğinin rahatsızlanması üzerine Battalgazi Belediyesi Başkanı Osman Güder'in talimatıyla belediye ekipleri harekete geçti.

UMKE ekipleriyle zaman kaybetmeden yola koyulan belediye çalışanları, 5 metreyi bulan karlı yollarda 17 saatlik hummalı bir çalışmanın ardından Aksu köyündeki kanaması olan anne ve bebeğine ulaştı.

Anne Haffey Kurtoğlu ve bebeğine ilk müdahale UMKE ekipleri tarafından evde yapıldı. Ardından anne ve bebeği, Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

BAŞKAN GÜDER HASTANEDE ZİYARET ETTİ

Operasyonu yakından takip eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, çiçeği burnundaki anne ile bebeği hastanede ziyaret etti. Anneye geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Güder, Bahar adı verilen bebeğe ise özel bir hediye verdi. Başkan Güder, şöyle konuştu:

"Annemize çok geçmiş olsun. Hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Yeni doğum yapmış annemizin ve bebeğinin hasta olduğunu haberi bize ulaştı. Ekiplerimizi hemen o bölgeye gönderdik. Ekipler, dağ köyünde ikamet ettiğinden ve kar yağışından dolayı 17 saatlik bir çalışmanın ardından anneye ulaşabildiler. Çok şükür bebeği ile beraber annemiz hastaneye yetiştirildi.

Hocalarımız ilk müdahalelerini yaptılar, annemizin ve bebeğinin sağlık durumu hamd olsun gayet iyi. Sağlık çalışanlarımıza sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Battalgazi Belediyesi olarak 7/24 sahadayız. Zaman zaman vatandaşlarımız yardım talebi bizlere ulaşıyor, bizlerde tüm vatandaşlarımızın yardım taleplerini ihbar olarak kabul edip koşuyoruz. Ailemize çok geçmiş olsun diyoruz, Allah'ım sağlıkla sıhhatle büyütmeyi nasip eder."

ANNE: ÇOK ZOR BİR YOLCULUK OLDU

Zor bir yolculuk sonrası hastaneye gelebildiklerinin altını çizen Anne Haffey Kurtoğlu, "112'yi aradık ama yollar karlı olduğu için gelemediler. Akşama kadar ancak gelebildiler. Hem benim hem de bebeğimin durumu çok iyi. Çok zor bir yolculuk oldu. Sabahtan çıktılar akşama kadar ancak gelebildiler. Allah razı olsun hepsinden, bizim için hayatlarını tehlikeye attılar. Çocuğun ismini Bahar koydum. Belediye ekiplerine çok teşekkür ediyorum, bizi orada bırakmadılar."

'ANNE VE BEBEĞİN SAĞLIK DURUMU İYİ'

Anne ve bebeğe ilk müdahaleyi gerçekleştiren UMKE Doktoru Muhammed Yamurkaya, "Gece saatlerinde komutadan bize bir bilgi geldi. Battalgazi Belediyesi'nin yol çalışmalarıyla UMKE ve 112 ekibi olarak hastaya ulaşmaya çalıştık. Bir yerden sonra UMKE ekibi olarak biz yaya olarak devam ettik. Hastasının ve bebeğin ilk muayenesini yapıp transportunu sağlayıp 112 ekibine teslim ettik.

Hava şartlarından dolayı zorlandık ama çok şükür hastamızı sıkıntısız getirdik. Battalgazi Belediyesi yol çalışması konusunda çok aktif ve özverililerdi. Bize hem gidişte hem de dönüşte çok yardımcı oldular. Canla başla çalıştılar. Yeri geldi aç susuz kaldılar. Battalgazi Belediyesi ekibine çok teşekkür ederim. 112 ekibiyle de beraber güzel bir ekip çalışması oldu" dedi.

'17 SAATLİK ÇALIŞMAYLA BİZE NAKLEDİLDİ'

Başhekim Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Ebru İnci Coşkun ise, "Haffey hanım belediyemizin 17 saatlik yol açma süreci sonrasında UMKE ekiplerimiz ve 112 ekiplerimizle bize nakledildi. İlk muayenesi sağlık personellerimiz tarafından yapılmıştı. Bizim hastanemizi geldiğinde de doğum muayenelerinde çok şükür bir sıkıntıya rastlamadık. Doğum sonu rutin bakımlarını gerçekleştirdik. Yeni doğan ekibi bebekle ilgilendi biz de anneyle. Müşahedemiz devam ediyor. Anne ve bebeğin sağlık durumları da gayet iyi" şeklinde konuştu.