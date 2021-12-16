Doğu Ekspresi seferleri başladı

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. tarafından turizme katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen Turistik Doğu Ekspresi'nin korona virüs nedeniyle ara verilen seferleri, 21 ay sonra yeniden başladı. Önceki gün Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Köyişleri Komisyon Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç dün Ankara Garından uğurladığı tren akşam saatlerinde Erzurum’a ulaştı.
Erzurum’a gelen tren Bar ekibinin gösterisi eşliğinde karşılanırken yolcular Erzurum’un tarihi mekanlarını gezip cağ kebabı ve kadayıf dolmasını tattıktan sonra sonra Kars’a hareket edecek. Gar da kurulan cağ kebabından tadan misafirler burada hazırlanan kadayıf dolması yedi. Yolcular bar ekibi gösterisinin ardından davul zurna eşliğinde halay çekti.
Geceyi Kars’ta geçirecek olan Turistik Doğu Ekspresi yolcuları, UNESCO Dünya Miras Listesi’nde bulunan Ani Ören Yeri’nde tarihle buluşacak. Ardından Çıldır Gölü’ne gidecek olan misafirler burada buz üzerinde atlı kızaklarla kaymanın keyfini yaşayacak. Gezinin ardından yolcular yarın Turistik Doğu Ekspresi ile Ankara’ya doğru tekrar yola çıkacak.
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