Ulaştırma Bakanlığı: "Doğu batı pisti acil durumlar için açık tutulacak"

Son dakika: Atatürk Havalimanı ile ilgili önemli açıklama!

DHA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan, Atatürk Havalimanı'yla ilgili önemli bir açıklama yapıldı.

DHA'da yer alan açıklamada, "Atatürk Havalimanı Kuzey Güney pistlerinin olduğu bölge bundan böyle milletimize başka bir şekilde; Millet Bahçesi´yle hizmet edecek. Doğu batı pisti acil durumlarda kullanılmak üzere açık tutulacak. Atatürk Havalimanı, milletin kalmaya devam edecek" denildi.