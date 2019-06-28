Trabzonspor, Avusturya'nın Lask Linz takımında forma giyen Doğan Erdoğan'ı transfer ettiğini KAP'a bildirdi. Yapılan açıklamaya göre bordo-mavililer, LASK Linz ile 200 bin euro + 150 bin euro bonus + sonraki satıştan %10 pay karşılığında anlaşma sağladı. 3+1 yıllık sözleşme imzalayan genç oyuncu, ilk 3 sene 1.2 milyon TL, sözleşmesinin uzaması halinde ise 1.32 milyon TL kazanacak.