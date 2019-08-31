SON DAKİKA! Doğalgaza bir zam daha mı var? Elektrik fiyatlarında flaş gelişme - Haberler

BOTAŞ, 1 Ağustos’ta doğalgaz tarifeleriyle ilgili yeni bir uygulama başlattı. Şirket, 1 Ağustos’ta KDV, ÖTV ve Ortalama Sistem Kullanım Bedeli’ni (SKB) de içeren ve bu kapsamda aboneye yansıyacak zam oranını gösteren “Nihai Kullanıcı Ortalama Doğal Gaz Satış Fiyatı” başlıklı bir tablo yayınladı.

Vergiler eklendiğinde ve “ortalama” SKB dikkate alındığında ağustosta konutlara yüzde 14.97 zam yapıldığı açıklandı. Ancak BOTAŞ, ağustos ayında “çıplak gaz” fiyatı dikkate alındığında gaz satış fiyatını yüzde 19.14 oranında artırdı.

1 EYLÜL’DE YÜZDE 18 ZAM

Aynı hesaplama çerçevesinde 1 Eylül’den geçerli olmak üzere konutlarda doğalgaz satış fiyatlarının da “ortalama” yüzde 14.9 oranında artırıldığı açıklandı. Eylül ayında “çıplak gaz” fiyatı konutlarda yüzde 18 oranında artış gösterdi. Gaz fiyatı, her 1000 metreküp için bin 60 TL’den (vergiler hariç) bin 251 TL’ye yükseldi.

ELEKTRİKTE SÜRPRİZ İNDİRİM

BOTAŞ, elektrik santrallerine sattığı gazda yüzde 3 oranında indirim yaptı. Gaz fiyatı, her 1000 metreküp için bin 650 TL’den bin bin 600 TL’ye indi.

YENİ ZAM VAR MI?

Milyonlarca abone, peş peşe yapılan bu zamların ardından kış mevsimi yaklaşırken “Gazda yeni zam söz konusu mu?” sorusunu soruyor. HABERTÜRK, Ankara’da yetkililerle ve sektörle konuştu ve bu sorunun yanıtını araştırdı. Buna göre BOTAŞ, ağustos ve eylül aylarında yaptığı zamlara karşın konutlara doğalgazı halen ithal ettiği fiyatın yaklaşık (her 1000 metreküpte) 65-70 dolar altında satıyor. BOTAŞ’ın, ortalama gaz ithalat fiyatı halen 275-280 aralığında seyrediyor. Konutlarda, son zamla birlikte gaz fiyatı dolar bazında 210 dolar düzeyine çıktı. Diğer bir deyişle konutlarda sübvansiyon devam ediyor. Elektrik üretiminde ve sanayide ise sübvansiyon büyük ölçüde ortadan kalktı.

Matematiksel veriler göz önünde bulundurulduğunda yeni zam anlamına geliyor. Ancak, sevindirici bir gelişme söz konusu. BOTAŞ’ın, petrol fiyatlarının (doğalgaz fiyatı, petrole göre artıyor ya da azalıyor) görece gerilemesi nedeniyle gerek son çeyrekte (1 Ekim) gerekse de yeni yılın başında (1 Ocak 2020) satın aldığı gazın fiyatının ve ortalama maliyetlerinin düşmesi bekleniyor. BOTAŞ’ın, bu gelişmeleri dikkate alarak, yeni bir fiyat artışına gitmeme olasılığı da güçleniyor.