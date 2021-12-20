Diyarbakır'da polis merkezine saldırı girişimi!

Yenişehir ilçesindeki Huzur Polis Merkezine giren ve akli dengesi yerinde olmadığı öğrenilen Suriye uyruklu, elindeki pompalı tüfekle rastgele ateş açtı.

AA'da yer alan habere göre, merkezdeki polislerin silah kullanmadan etkisiz hale getirdiği şüpheli hakkında daha önceden de meskun mahalde ateş etmekten dolayı işlem yapıldığı belirlendi.