Diyarbakır'da otobüs alev kapanına döndü!

İHA

Son dakika... Diyarbakır’da havaların ısınmasıyla beraberinde büyükşehir belediyesine ait bir otobüs üniversite kampüsü içerisinde alev aldı. Kısa sürede küle dönen otobüste yolcuların kaçması büyük bir faciayı önledi.

İHA'da yer alan habere göre olay, Diyarbakır Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi önünde meydana geldi.

ŞOFÖR FARK EDİP, FACİAYI ÖNLEDİ

Edinilen bilgilere göre, seyir halinde iken otobüsten dumanlar çıkmaya başladı. Durumu fark eden şoför ise kapıları açıp, yolcularla birlikte otobüsü tahliye etti.

Aniden alevlere teslim olan ve kısa sürede küle dönen otobüsteki yangın çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı.

FELAKET GÖRÜNTÜLENDİ

Patlamaya karşı yolun kapatıldığı ve çevredekilerin uzaklaştırıldığı yangında, itfaiye ekiplerinin olay yerine çağrılmasıyla küle dönen otobüste soğutma çalışması yapıldı. Yangında şans eseri ise yaralanan olmadı.

Yanan otobüs kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.