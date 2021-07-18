Diyarbakır'da gazetecilere saldırı

DHA

Bağlar ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavga haberini takip eden DHA kameramanı Nurettin Fidancan ile İHA muhabiri Sedat Irmak, kavgaya karışan bir grubun sözlü ve fiziki saldırısına uğradı. Gazetecilerin görüntü almasının engellendiği ve saldırganların DHA kameramanı Nurettin Fidancan'a tekme attığı anlar kameraya yansıdı. Polisin müdahale ettiği saldırıda, şüpheliler gözaltına alınmadı.

SALDIRIYA KINAMA

Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti (GGC) yapılan saldırıyı kınadı. GGC’den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"17 Temmuz 2021'de, Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesindeki iki grup arasında çıkan silahlı kavgayı takip için olay yerine giden Demirören Haber Ajansı (DHA) kameramanı Nurettin Fidancan ile İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Sedat Irmak, kavgaya karışan bir grup tarafından fiziki ve sözlü saldırıya uğradı. Saldırıda, meslektaşlarımız ciddi bir yara alamadan kurtuldu. Ancak saldırıya her ne kadar polis müdahale etse de saldırganlar gözaltına alınmadan olay yerinden serbest bırakıldı. Saldırganlar hakkında işlem yapılmaması bu gibi saldırıların artmasına neden olacaktır. Görevi sadece kamuoyunu bilgilendirmek olan gazetecilerin, görevlerini hiçbir baskı altında kalmadan ve saldırıya uğrama riski yaşamadan yapmaları gerekirken, bu tarz saldırılara karşı karşıya kalması düşündürücüdür ve kabul edilemez. Gazetecilere yönelik saldırılar, toplumun haber alma, bilgilenme hakkını engellemeye yönelik olduğu kadar basın özgürlüğüne yönelik de bir saldırıdır. Sorumluluk sahibi tüm çevrelerin basın ve ifade özgürlüğü noktasındaki sorumluluklarını yerine getirmelerini ve demokrasinin güvencesi olan gazetecilere saldırı yapılmaması yönünde sorumlu davranmalarına davet ediyoruz. Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti olarak, saldırıya uğrayan meslektaşlarımız Nurettin Fidancan ve Sedat Irmak'a geçmiş olsun dileklerimizi iletirken, bu saldırıyı şiddetle kınıyor, saldırganların yakalanarak hukuk önünde hesap vermesinin sağlanmasını bekliyoruz."