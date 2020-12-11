Dışişleri Bakanlığına çağrılan İran'ın Ankara Büyükelçisine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik mesnetsiz iddialar konusundaki tepki dile getirildi.

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