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        Haberler Dünya Son dakika: Dışişleri'nden BMGK'ya tepki

        Dışişleri'nden BMGK'ya tepki

        Son dakika.... Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "BMGK'nın KKTC topraklarında inşa edilmekte olan Pile-Yiğitler yoluna ilişkin basın açıklaması arazideki gerçeklerden tamamıyla kopuktur" denildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.08.2023 - 11:14 Güncelleme: 22.08.2023 - 11:14
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        Dışişleri'nden BMGK'ya tepki
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        Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "BMGK'nın KKTC topraklarında inşa edilmekte olan Pile-Yiğitler yoluna ilişkin basın açıklaması arazideki gerçeklerden tamamıyla kopuktur" denildi

        Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından 21 Ağustos 2023 tarihinde yapılan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) topraklarında inşa edilmekte olan Pile-Yiğitler yoluna ilişkin basın açıklaması arazideki gerçeklerden tamamıyla kopuktur. Açıklama konuya herhangi bir olumlu katkı getirmemekte, süreci aksine zorlaştırmaktadır. 18 Ağustos tarihinde yaşanan hadiseler konusunda kullanılan ifadeler gerçekleri çarpıtmakta ve yaşananları yanıltıcı bir şekilde yansıtmaktadır. KKTC Dışişleri Bakanlığı tarafından bu konu hakkında yapılan açıklamayı tümüyle destekliyoruz."

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