02 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin silahlı çatışmalarda çocuklar konusundaki özel temsilcisi Virginia Gamba, 29 Haziran'da BM Cenevre ofisinde bir araya geldiği SDG ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK üyesi Mazlum Abdi ile örgütün "bünyesindeki çocuk savaşçıları bırakması için" eylem planına resmi törenle imza attı.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada;
"BM Çocuklar ve Silahlı Çatışma Özel Temsilcisi Virginia Gamba'nın terör örgütü PKK/PYD/YPG güdümündeki sözde "Suriye Demokratik Güçleri"ne (SDG) komutanlık eden PKK teröristi "Ferhat Abdi Şahin" ile BM’nin Cenevre Ofisi’nde üyelerin bilgisi dışında biraraya gelerek bir "Eylem Planı" imzalaması BM adına son derece vahim bir gelişmedir, şiddetle kınıyoruz.
Sözkonusu gelişme üzerine BM makamları nezdinde derhal gerekli girişimlerde bulunulmuştur. Terörle mücadelede ön sırada bulunması gereken BM’nin, bir terör örgütüyle anlaşma yapması hiçbir şekilde izah edilemez. Bu durum aynı zamanda BM’nin terörizmle ile ilgili aldığı kararların bizzat BM tarafından açık bir ihlalidir.
BM’nin terör örgütü PKK/PYD/YPG’nin çocuklara karşı, zorla silah altına alma dahil, en ağır insancıl ve uluslararası hukuk suçlarını işlediğini teyit etmesi, terör örgütünün sicilinin bir kere daha gözler önüne serilmesi bakımından önemlidir. Ancak BM’nin bu sorunu çözmek için eli kanlı terör örgütünü muhatap alması asla kabul edilemez." ifadelerine yer verildi.
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