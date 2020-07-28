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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD Dışişleri'nin Osman Kavala'nın serbest bırakılması yönünde yaptığı açıklamaya tepki gösterildi.

Açıklamada, "Hiçbir devlet veya hiç kimse Türk mahkemelerine yargı süreçleri hakkında emir veremez. Halkbank Eski Genel Müdürü Hakan Atilla'yı yargı süreci başlamadan aylarca tutuklu tutanların ülkemizdeki bir davaya bu denli müdahil olması çelişkilidir" denildi.

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