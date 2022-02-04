Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan açıklaması

HABERTURK.COM / AA

Bakanlığın resmi Twitter hesabından yapılan açıklama şöyle:

"Yunanistan’ın uluslararası hukuku ve insan hakları normlarını ihlal ederek düzensiz göçmenleri geri itmesi pek çok masumun hayatına mal olmaya devam ediyor.

Göçmenlerin yaşam hakkına kasteden bu gayrimeşru ve vicdansız yaklaşım Avrupa’nın utancı olarak hafızalara kazınıyor.

AB Yunanistan’ın düzensiz göçmenlere karşı bu zalim tutumuna sessiz kalmakta, girişimlerimizi yanıtsız bırakmaktadır.

Uluslararası topluma çağrımız, tüm insani değerleri hiçe sayan Yunanistan’ın bu eylemlerinin araştırılması,insan hakları ihlallerine sessiz kalınmamasıdır."

19 GÖÇMEN DONARAK HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Edirne'nin Paşaköy köyü Mandakoru mevkisinde önceki gün donarak ölen 11 düzensiz göçmenin cansız bedeni bulunmuştu. Hastaneye kaldırılan 1 düzensiz göçmen de müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, donarak hayatını kaybeden göçmenlerin ayakkabıları ve elbiselerinin çıkarıldığını, Yunan sınır birlikleri tarafından geri itildiğini ifade etmişti.

Ekipler aynı bölgede dün de donarak ölen 7 düzensiz göçmenin cansız bedenini bulmuştu.

BM, 19 düzensiz göçmenin Türkiye-Yunanistan sınırında donarak hayatını kaybetmesinin şok edici ve derinden üzüntücü verici olduğunu bildirdi.

BM: ŞOK EDİCİ

Birleşmiş Milletler (BM) , 19 düzensiz göçmenin Türkiye-Yunanistan sınırında donarak hayatını kaybetmesinin şok edici ve derinden üzüntücü verici olduğunu bildirmişti. BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) sözcülerinden Boris Cheshirkov, "Bu görüntüler karşısında şok olduk ve derin üzüntü duyduk. Yunanistan-Türkiye sınırında insanların öldüğüne dair bize ulaşan raporlar var" demişti.