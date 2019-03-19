19 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
YunanistanDışişleri Bakanlığı'ndan dün yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim konuşmalarında kullandığı "denize dökmek" deyimi nedeniyle bir açıklama yayınlamıştı.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada;
"Yunanistan, Türkiye'de gerçekleşecek yerel seçimlerde kazanımlar elde etmek adına dış politika söylemleri kullanımının ve tarihsel olayların komşu ülkelere karşı hasmane bir tutumla kullanılmasının parçası olamaz. Bu ve benzeri kabul edilemez açıklamalar yüzünü Avrupa'ya dönmüş bir Türkiye ile olan ve Türkiye'yi yönetenlerin de desteklerini iddia ettiği, uzun yıllardır güvene dayalı ilerleyen ilişkimize zarar vermektedir." ifadelerine yer verdi.
DIŞİŞLERİ'NDEN YANIT GELDİ
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy,
"Sayın Cumhurbaşkanımızın yerel seçim çalışmaları çerçevesinde geçen hafta İzmir'de yaptığı konuşmaya atfen Yunanistan Dışişleri Bakanlığının dün (18 Mart) yaptığı açıklama da anlaşılamamış, içeriği ve zamanlaması bakımından yadırganmıştır.
Yunanistan'ın Anadolu'yu işgale teşebbüs ettiği ve ordusunun Anadolu'da yaptığı yıkım ve tahribat nedeniyle Türkiye'ye tazminat ödediği gibi tarihi gerçekler hatırlanmadan yapılan bu açıklama son derece talihsiz olup, bu ülke ile geliştirmeye çalıştığımız güven ortamıyla ve iyi komşuluk ilişkilerimizle hiçbir şekilde bağdaşmamaktadır." şeklinde açıklamada bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen pazar günü düzenlenen İzmir mitinginde, Anadolu'nun Yunan işgal teşebbüsünden kurtuluşuna vurgu yapmış, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı da bunun üzerine açıklama yayınlamıştı.
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