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Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin New Jersey Eyaleti Milli Muhafızlarının GKRY ile anlaşma imzalamasına kınama

Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin New Jersey Eyaleti Milli Muhafızlarının, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile anlaşma imzalamasını kınadı.

Giriş: 02.04.2023 - 14:32 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin New Jersey Eyaleti Milli Muhafızlarının GKRY ile anlaşma imzalamasına kınama
Dışişleri'nden ABD'de GKRY ile imzalanan anlaşmaya tepki
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HABERTURK.COM

Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin New Jersey Eyaleti Milli Muhafızlarının, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile anlaşma imzalamasını kınadı.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"GKRY’nin geçtiğimiz Ekim ayında ABD Savunma Bakanlığı bünyesindeki Ulusal Muhafızlar Bürosu Eyalet Ortaklığı Programına dahil edilmesinin ardından, bu defa da New Jersey Eyaleti Milli Muhafızlarının sözkonusu program çerçevesinde GKRY Savunma Bakanlığı ile anlaşma imzalamasını kınıyoruz.

Konu hakkında KKTC Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayı destekliyoruz.

ABD, 2022 yılında GKRY’ne yönelik silah ambargosunu kaldırarak Kıbrıs Adası’ndaki dengeyi Kıbrıs Türklerinin hilafına bozmuştur. Bu son adımlar da Rum tarafını silahlanmaya teşvik etmektedir.

ABD’yi, bölgenin istikrarına hiçbir şekilde hizmet etmeyen bu politikasını gözden geçirmeye ve Kıbrıs meselesinin adil, kalıcı ve sürdürülebilir çözümüne katkıda bulunmaya davet ediyoruz.

Anavatan ve garantör Türkiye’nin bulunduğu yerde Kıbrıs Türküne asla el uzanamayacağı gerçeğinin Kıbrıs Rum tarafınca idrak edilmesini umuyor, Kıbrıs Türk halkının güvenliğini temin edecek her türlü adımı atmayı sürdüreceğimizi vurguluyoruz."

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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