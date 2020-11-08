Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'la görüştü.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Nikos Dendias'la görüştü. Görüşmede, bundan sonraki görüşmelerin ne şekilde yapılacağı değerlendirildi.