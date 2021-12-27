Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yıl sonu değerlendirme toplantısında açıklamalarda bulunuyor.
Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları;
Bu yıl pek çok sorunlu konuda normalleşme adımları attık. BAE, Mısır, Bahreyn ve İsrail'deki temaslarımızı biliyorsunuz. Bu süreçleri gerçekçi bir yaklaşımla ele alacağız. Keza Fransa'daki ilişkilerdeki gerginliği azaltmaya başladık. Ermenistan ile normalleşme konusunda karşılıklı temsilciler atadık. İstanbul-Erivan uçuşları kısa sürede başlayacak.
Katar ile Kabil Havalimanı'nın işletilmesinin devralınması için çalışmaları yürütüyoruz. Arkadaşlarımız gerekli çalışmaları yürütüyor.
"DOĞU AKDENİZ'DE ÇIKARLARIMIZI KORUDUK"
Doğu Akdeniz'deki çıkarlarımızı dikkatli bir şekilde koruduk. Kıbrıs'ta egemen eşitlik konusunda iki devletli çözümü uluslararası gündeme soktuk.
Yunanistan'ın Ege'de tansiyonu yükseltme çabaları son derece tehlikeli. Burada tutumuz son derece kararlı. 5 yıl aradan sonra istişari görüşmeleri tekrar başlattık.
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ABD'de Biden yönetimi ile görüşmelerimiz devam etti, Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile 12 kere görüştüm. Anlaşmazlıklarımız var ama aynı zamanda ilişkilerimizi geliştirmek için de çaba sarf ediyoruz. İş birliğimizi geliştirmek için çalışıyoruz.
Rusya ile de görüşmelerimizi sürdürdük, mevkidaşım Sergey Lavrov ile 5 kere yüz yüze görüştük.
ERMENİSTAN İLE NORMALLEŞME
Ermenistan ile normalleşmeye ilişkin soruyu yanıtlayan Çavuşoğlu, "Her iki taraf da özel temsilcisini atadı, görevlendirdi. Özel temsilcilerin ikili yüz yüze görüşmesi için tarih ve yer belirlemesi gerekiyor. İlk toplantının Moskova'da gerçekleşmesi planlanıyor. Bu süreçte Azerbaycan ile istişare önem arz ediyor." dedi.
Ayrıntılar geliyor...
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