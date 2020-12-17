Çavuşoğlu'ndan ABD'nin yaptırım kararına sert tepki!

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD'nin yaptırımları hakkında, "ABD'nin yaptırım kararı hukuken ve politik olarak yanlış. Bu Türkiye'nin veya başka bir ülkenin egemenlik haklarına bir saldırıdır." dedi

Bakan Çavuşoğlu katıldığı bir canlı yayın programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. ABD'nin Türkiye'ye Rusya'dan S-400 hava ve füze savunma sistemlerinin satın alınması nedeniyle yaptırım kararı almasına ilişkin, "Bir ülkenin tek taraflı aldığı karar. Türkiye'nin veya başka bir ülkenin egemenlik haklarına saldırı" ifadelerini kullandı.

"GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ"

Çavuşoğlu, "ABD'nin yaptırım kararı hukuken de siyaseten de yanlış bir adım. S-400 anlaşması ABD'nin CAATSA yasasından önce yapılmıştı, bu nedenle bu yasaya bağlı yaptırım Türkiye'ye uygulanamaz. Geri adam atmayacağız." dedi.

Türkiye-ABD ilişkilerine değinen Çavuşoğlu, "ABD isterse Türkiye-ABD ilişkileri normalleşebilir, ancak Türkiye'nin Suriye politikasında beklentileri karşılanmalıdır." ifadelerini kullandı.