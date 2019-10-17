17 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence başkanlığındaki heyetler arası görüşmenin ardından açıklama yapıyor.
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Çavuşoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:
Amacımız bölgelerden temizlenmesiydi. Bugünkü müzakerelerde Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliği sonucunda istediklerimizi aldık. ABD tarafı meşru çıkarlarının korunması tarafından güvenli bölgenin önemini ve işlevselliğini kabul oldu. Böylelikle ABD tarafı harekatımızın, hedeflerimizin meşruiyetini kabul etmiş oldu. Bundan sonraki süreçte herkesle işbirliğimizi sürdüreceğiz. YPG'nin ağır silahlarının toplanması, mevzilerin, tahkimatlarının imha edilmesi hususunda mutabakat sağladık.
"BU BİR ATEŞKES DEĞİLDİR, ARA VERİYORUZ"
PKK/YPG'nin 120 saat içinde güvenlik bölgesinden çıkması için ara vereceğiz. Bu bir ateşkes değildir. Ateşkes iki taraf arasında yapılır. Biz güvenli bölgeden çıkmaları için harekata ara veriyoruz. Tamamen çıktıktan sonra ancak harekatı durdurabiliriz. Terör unsurların çıkmasından sonra operasyonu durdurmamız söz konusu olacaktır. Biz operasyona ara verdiğimizde ABD tarafı yaptırım girişimleri durduracaktır. Bu 120 saat içinde YPG unsurları çıktıktan sonra ancak harekatı durdurabiliriz. Şu andaki mevcut yaptırımlar kaldırılacaktır. DAEŞ'le mücadele içinde tabii ki eşgüdüm ve işbirliği içerisinde çalışacağız. DAEŞ'a karşı Türkiye çok kararlı bir mücadele vermişti.
Bu sonuca sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliği sayesinde ulaştık. Ayrıca dünden beri Amerika'dan heyetler vardı. Esasen sayın Cumhurbaşkanımızın Trump'la Bakü'de yaptığı telefon görüşmesinde 'heyetleriniz gelsin ondan sonra konuşalım' demişti. Mili Savunma Bakanlığı arkadaşlarımızla, MİT ve bakanlığımızdaki arkadaşlarımızla bunu yürüttük. Kendilerine çok teşekkür ediyorum.
Ayrıntılar gelecek...
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