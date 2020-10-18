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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında "Can Azerbaycan'ın ve Azerbaycanlı kardeşlerimizin Bağımsızlık Günü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan'ın Bağımsızlık günü olması sebebiyle paylaşımda bulundu. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Çavuşoğlu, "Can Azerbaycan'ın ve Azerbaycanlı kardeşlerimizin Bağımsızlık Günü kutlu olsun. Üç renkli bayrağınla sen mesut yaşa, çok yaşa Azerbaycan! Türkiye BayrağıAzerbaycan Bayrağı" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu mesajını Azerice de paylaştı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımda da "Dost ve kardeş Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü kutlu olsun. Can Azerbaycan'ın her daim yanındayız." denildi.