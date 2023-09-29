Dışişleri Bakanı Fidan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
Son dakika... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü
Giriş: 29.09.2023 - 12:58 Güncelleme: 29.09.2023 - 13:52
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Bakanlıktan yapılan bilgilendirmede, görüşmede, Fidan ile Stoltenberg'in NATO'nun genişlemesine ilişkin konuları ele aldığı belirtildi.
* Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.