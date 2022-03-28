Bakan Çavuşoğlu Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun İstanbul'da gerçekleşecek Rusya-Ukrayna müzakere görüşmeleri öncesinde diplomasi trafiği sürüyor.

Bakan Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı Dmtyro Kuleba ile telefonda görüştü. Görüşmede Ukrayna'daki son durum ve İstanbul'da gerçekleştirilecek müzakereler ele alındı.

Bakan Çavuşoğlu, dün gece de Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu'nun Lavrov ile görüşmesinde Ukrayna konusundaki güncel gelişmeler ele alındı.