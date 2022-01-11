Bakan Çavuşoğlu: Kazakistan'ın yanındayız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Tüm imkanlarımızla Kazakistan'ın yanındayız, tüm imkanlarımızı seferber etmeye hazırız" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk Devletleri Teşkilatı üye ve gözlemci devletlerin dışişleri bakanlarının Kazakistan'daki gelişmeleri değerlendireceği çevrim içi olağanüstü toplantıda konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, protestoların sonlandırılmasına ilişkin "Bugün durumun kontrol altına alınmasından memnuniyet duyuyoruz" dedi.

Çavuşoğlu, "Tüm imkanlarımızla Kazakistan'ın yanındayız, tüm imkanlarımızı seferber etmeye hazırız" ifadelerini kullandı.

Kazakistan'da yeni başbakanın göreve gelmesinden memnuniyet duyduklarını belirten Çavuşoğlu, gerginliğin azaltılmasından memnuniyet duyduklarını söyledi.