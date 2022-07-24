Bakan Çavuşoğlu, Finlandiyalı mevkidaşı ile görüştü

Son dakika... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiyalı mevkidaşı Pekka Haavisto ile görüştü. Görüşmede, Ukrayna'daki gelişmeler, arabuluculuk çalışmaları ve üçlü muhtıranın uygulanması ele alındı.

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