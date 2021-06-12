Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Suriye'nin Afrin şehri merkezine ve Suriye Amerikan Tıp Derneği destekli El Şifa Hastanesine ve acil bölümüne bugün PKK/YPG/SDG tarafından Tel Rıfat'tan yapılan, aralarında sağlık çalışanlarının da bulunduğu çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesine yol açan terör saldırısının şiddetle lanetlendiği bildirildi.

"TERÖR ÖRGÜTÜ KANLI YÜZÜNÜ BİR KEZ DAHA GÖSTERDİ"

Masum sivilleri ve Suriye halkına her koşulda hizmet vermek için yılmadan çalışan sağlık çalışanlarını top ve füzeyle hedef almaktan çekinmeyen PKK/YPG/SDG'nin, terör örgütü kimliğini ve kanlı yüzünü bir kez daha gösterdiği vurgulanan açıklamada, "Hayatını kaybeden Suriyeli kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz." mesajı paylaşıldı.

Uluslararası toplumun gerçekleri görmeye, farklı isimler altında faaliyet gösteren bu terör örgütüne desteklerini sonlandırmaya davet edildiği açıklamada, "Milli güvenliğimize ve Suriyeli sivillere tehdit teşkil eden tüm terör örgütleriyle her zaman ve her yerde mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi yineliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Hatay Valiliği, terör örgütü YPG/PKK'nın Afrin'deki hastaneye saldırısında hayatını kaybeden sivillerin sayısının 13'e, yaralananların sayısının 27'ye yükseldiğini bildirmişti.

KALIN: SESSİZ KALMAK SUÇA ORTAK OLMAKTIR

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya üzerinden terör örgütünün Afrin'de sivillere yönelik düzenlediği saldırıyla ilgili olarak bir paylaşımda bulundu. Kalın şu ifadeleri kullandı:

Terör örgütünün Afrin’de bir hastaneye yaptığı saldırıyı şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Terör örgütünün Suriye’deki kolu, vahşi yüzünü bir kez daha gösterdi. Bu saldırı karşısında sessiz kalmak suça ortak olmaktır.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: LANETLİYORUZ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, YPG/PKK terör örgütünün Afrin'deki hastaneye saldırısıyla ilgili olarak sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Afrin’de Şifa Hastanesini hedef alan ve çok sayıda sivil Suriyeli kardeşimizin ölümüne ve yaralanmasına neden olan YPG/PKK insanlık düşmanı bir terör örgütü olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. DEAŞ terörüne karşı YPG/PKK terörünü desteklediğini söyleyen ülkelerin bu desteğe son verme zamanı gelmiştir ve dahi geçmektedir. Masum sivilleri ve hastaneyi alçakça hedef alan bu saldırıyı lanetliyoruz. Türkiye olarak PKK ve uzantılarıyla mücadelemiz sürecektir. Sn Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi bu mücadele noktasında terörün her türlüsüne karşı topyekün mücadele verilmelidir.

KARACA: BU TERÖR ÖRGÜTÜNÜ TANIYORUZ

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi / AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Korkmaz Karaca, saldırıyı kınadığı mesajında şu ifadelere yer verdi: Afrin’de bir hastaneye saldırıp şifa bekleyen insanları katledecek kadar alçak bu terör örgütünü tanıyoruz. Afrin’deki Kürtler bizim kardeşlerimiz , akrabalarımız. Türkiye Cumhuriyetine kimse diz çöktüremez. Tüm mazlumların umudu olmaya bu büyük devlet devam edecek.