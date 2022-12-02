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Haberler İş-Yaşam Son dakika: Dış ticaret açığı kasımda yüzde 61 yükseldi

Dış ticaret açığı kasımda yüzde 61 yükseldi

Dış ticaret açığı kasım ayında yıllık yüzde 61 yükselerek 8.8 milyar dolara ulaştı. Böylece 11 aylık dış ticaret açığı 99.8 milyar dolara ulaştı

Giriş: 02.12.2022 - 11:47 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Dış ticaret açığı kasımda yüzde 61 yükseldi
HABERTURK.COM

Ticaret Bakanı Mehmet Muş kasım ayı dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Buna göre kasım ayında Türkiye'nin ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1.9 artarak 21.9 milyar dolar oldu. Bu, bugüne kadarki en yüksek kasım ayı ihracatı olarak kayıtlara geçti.

İthalat ise yıllık yüzde 14 artışla 30.7 milyar dolara yükseldi. Böylece dış ticaret açığı kasım ayında yıllık yüzde 61 yükselerek 8.8 milyar dolara ulaştı.

11 aylık dış ticaret açığı 99.8 milyar doları buldu.

ALMANYA İLK SIRADA

Bakan Muş parite etkisiyle ocak-kasım döneminde dış ticaret açığının 3 milyar dolar daha fazla gerçekleştiğini belirtti. Altın ithalatının kasımda yıllık yüzde 2567 artışla 2.6 milyar dolara ulaştığını bildirdi.

Bakan Muş'un açıkladığı verilere göre kasımda Almanya 1.8 milyar dolarla en fazla ihracat yapılan ülke oldu. Bu ülkeyi 1.4 milyar dolarla ABD ve 1.3 milyar dolarla Irak takip etti.

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