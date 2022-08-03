İlk 7 ayda açık yüzde 143 arttı

Ticaret Bakanlığı temmuz ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre; ihracat yüzde 13.4 oranında artarak 18 milyar 550 milyon dolar, ithalat ise yüzde 40.8'lik yükselişle 29 milyar 132 milyon dolar oldu.
Böylece 2022'nin ilk 7 ayında ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19.1 artarak 144 milyar 417 milyon dolara, ithalat ise yüzde 40.7 artarak 206 milyar 399 milyon dolara yükseldi.
Dış ticaret açığı haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde yüzde 144.5 yükselerek 10 milyar 582 milyon dolara çıktı. Yılın ilk 7 ayında ise açık geçen yılın aynı ayına göre yüzde 143 artarak 61 milyar 982 milyon dolara ulaştı.
Temmuz ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı 15,4 puan azalarak yüzde 63.7 olarak gerçekleşti. Enerji verileri hariç tutulduğunda, ihracatın ithalatı karşılama oranı da 15.2 puan azalarak yüzde 78.9'ye geriledi.
RUSYA'DAN İTHALAT YÜZDE 78 ARTTI
Temmuz ayında en fazla ihracat yapılan ülke 1 milyar 487 milyon dolarla Almanya oldu. Almanya'yı 1 milyar 318 milyon dolarla ABD ve 1 milyar 17 milyon dolarla İngiltere takip etti.
Temmuzda en fazla ithalat yapılan ülke ise Rusya oldu. Rusya'dan ithalat temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 78.1 artarak 4 milyar 369 milyon dolara çıktı. İthalatta Rusya'yı 3 milyar 805 milyon dolarla Çin ve 1 milyar 781 milyon dolarla Almanya takip etti.
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