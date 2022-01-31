Dış ticaret açığı 2021'de düştü

HABERTURK.COM

TÜİK aralık ayı dış ticaret istatistiklerini yayımladı. Buna göre ihracat 2021 yılı Ocak-Aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 32.8 artarak 225 milyar 291 milyon dolar, ithalat yüzde 23.6 artarak 271 milyar 424 milyon dolar oldu.

Böylece 2021'de dış ticaret açığı bir önceki yıla göre yüzde 7.5 azalarak 49 milyar 879 milyon dolardan, 46 milyar 133 milyon dolara geriledi.

Aralık ayında ise ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24.9 artarak 22 milyar 278 milyon dolara, ithalat ise 29.9'luk artışla 29 milyar 70 milyon dolara yükseldi.

Yıl genelinde dış ticaret açığı gerilese de aralık ayında yüzde 49.3'lük artışla 6 milyar 792 milyon dolara çıktı.

Ekonomik faaliyetler incelendiğinde ihracatta, geçen ay imalat sanayinin payı yüzde 93.9, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 4, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1.5 oldu.

Geçen yıl ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayisinin payı yüzde 94,5, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3.2, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1.8 olarak hesaplandı.

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, Aralık 2021'de ara mallarının payı yüzde 79.3, sermaye mallarının payı yüzde 13.1 ve tüketim mallarının payı yüzde 7.4 olarak kayıtlara geçti.

2021'in tamamında ise ara mallarının payı yüzde 77.4, sermaye mallarının payı yüzde 13.2 ve tüketim mallarının payı yüzde 9.2 oldu.

ALMANYA İLK SIRADA

Geçen yılın aralık ayında ihracat yapılan ülkeler arasında ilk sırayı 1 milyar 781 milyon dolarla Almanya aldı. Bu ülkeyi 1 milyar 520 milyon dolarla ABD, 1 milyar 336 milyon dolarla Birleşik Krallık, 1 milyar 169 milyon dolarla Irak, 1 milyar 157 milyon dolarla İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 32.2'sini oluşturdu.

2021 genelinde de ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 19 milyar 321 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla, 14 milyar 722 milyon dolarla ABD, 13 milyar 704 milyon dolarla Birleşik Krallık, 11 milyar 475 milyon dolarla İtalya ve 11 milyar 133 milyon dolarla Irak takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 31.2'sine karşılık geldi.

Geçen ay ithalatta ilk sırayı Rusya aldı. 2021 Aralık'ta Rusya'dan yapılan ithalat 3 milyar 390 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 3 milyar 156 milyon dolarla Çin, 2 milyar 17 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 452 milyon dolarla ABD, 1 milyar 133 milyon dolarla İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 38.3'ünü oluşturdu.

Çin, geçen yılın tamamında gerçekleştirilen ithalatta ilk sırayı aldı. Bu dönemde, Çin'den yapılan ithalat 32 milyar 240 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla, 28 milyar 959 milyon dolarla Rusya, 21 milyar 757 milyon dolarla Almanya, 13 milyar 151 milyon dolarla ABD, 11 milyar 562 milyon dolarla İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 39.7'sine karşılık geldi.