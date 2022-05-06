Dilek'i kızının yanında öldürmüştü! Sıcak gelişme!

İHA

Son dakika haberine göre Ankara Keçiören’de yaşayan 32 yaşındaki iki çocuk annesi Dilek Ceylan’ın nişanlısı İdris Nesim (38), 1 Mayıs gecesi önceki günlerde tartışma yaşadığı Ceylan’ın evine konuşma bahanesiyle gitti.

KALBİNE İKİ EL ATEŞ ETTİ

İHA'da yer alan habere göre evde meydana gelen kavganın ardından Ceylan’ın kalbine yanına getirdiği silahla iki el ateş ederek ölümüne sebep olan İdris Nesim kaçarak kayıplara karıştı.

POLİS ÖZEL EKİP OLUŞTURDU

Olayın ardından katil zanlısı yakalamak için harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerince özel ekip oluşturuldu.

SAKLANDIĞI EVİ TESPİT EDİLDİ

Cinayet Büro dedektifleri yaptıkları teknik ve fiziki çalışmalarının ardından İdris Nesim'in Yayla Mahallesi’nde bir evde saklandığı tespit etti.

SORGUSU DEVAM EDİYOR

Katil zanlısı düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

İdris Nesim'in emniyetteki sorgusunun devam ettiği belirtildi.