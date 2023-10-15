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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Dilan Polat'a 'Suç örgütü' soruşturması

        Dilan Polat´a 'Suç örgütü' soruşturması başlatıldı

        Dilan Polat ve eşi Engin Polat hakkında sıcak bir gelişme yaşandı. Buna göre Polat çifti için soruşturma başlatıldığı ortaya çıktı. Çift hakkında 'Suç örgütü kurmak ve yönetmek', 'Suç örgütüne üye olmak', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak' ve 'Vergi Usul Kanunu'na muhalefet' olmak üzere 4 ayrı suçtan soruşturma yürütüldüğü öğrenildi 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.10.2023 - 13:17 Güncelleme: 15.10.2023 - 13:17
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        Dilan Polat'a 'Suç örgütü' soruşturması
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        Yayınladığı sosyal medya içerikleri ve 'Vergi kaçırma' iddialarıyla tanınan Dilan Polat ve eşi Engin Polat hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun soruşturma yaptığı ortaya çıktı.

        DHA'nın haberine göre Polat çifti hakkında 'Suç örgütü kurmak ve yönetmek', 'Suç örgütüne üye olmak', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak' ve 'Vergi Usul Kanunu'na muhalefet' olmak üzere 4 ayrı suçtan soruşturma yürütüldüğü öğrenildi.

        Son günlerde iş yerlerine yapılan silahlı saldırılarla gündeme gelen ve haklarında vergi kaçırma iddiaları bulunan Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın tüm mal varlıklarına el konulmuştu. Polat çifti ve aileleri hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun soruşturma yaptığı ortaya çıktı. Polat çifti hakkında 'Suç örgütü kurmak ve yönetmek', 'Suç örgütüne üye olmak', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak' ve 'Vergi Usul Kanunu'na muhalefet' olmak üzere 4 ayrı suçtan soruşturma yürütüldüğü öğrenildi.

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        13 ŞÜPHELİ HAKKINDA SORUŞTURMA

        Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Dilan Polat, eşi Engin Polat, Engin Polat'ın babası Sezgin Polat, kardeşi Alper Kürşat Polat, anneannesi Zehra Yılmaz, dayısının eşi Nilgül Yılmaz, Dilan Polat'ın kardeşleri Can Doğu ve Sinem Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu 13 şüpheli hakkında soruşturma yürütüyor. Soruşturma kapsamında şüphelilerin suç işlediği ve bu mal varlıklarını suçlardan elde ettiğine yönelik somut delil olduğu belirlendi. Şüphelilerin yöneticisi olduğu kozmetik, mücevherat, inşaat gibi 21 şirketle ilgili şüphelilere ait kara, deniz ve hava ulaşımlarına, banka ve diğer mali kurumlardaki her türlü hesaplarına, gerçek veya tüzel kişiler nezdindeki her türlü hak ve alacaklarına, kıymetli evraklara, ortağı bulunduğu şirketlerdeki ortaklık paylarına, kiralık kasa mevcutlarına, kripto varlık hesaplarına ve diğer tüm varlık değerlerine el konulması talep edildi. Sulh Ceza Hakimliği bu talebi kabul ederek, şüphelilerin tüm mal varlıklarına el koydu. Ayrıca şüpheliler hakkında yurtdışına çıkış yasağı getirildi.

        İŞTE O ŞİRKETLER

        Soruşturma kapsamında yer alan şirketler, Dilan Polat Güzellik ve Kozmetik Hizmetleri, Dilan Polat Estetik Sağlık Hizmetleri, Milda Gayrimenkul Otomotiv Sanayi, Dipomed Metikal Kozmetik, Dilan Mücevherat, Milan Polat İnşaat Turizm, Sıla Doğu Güzellik Kozmetik, Rise And Shine Kozmetik, Nez Demir Güzellik Merkezi, Engin Polat şahıs firması ve Engin Polat Alüminyum olduğu öğrenildi.

        225 MİLYON GERÇEK DIŞI MAL ALIŞI

        Soruşturma dosyasına giren MASAK raporunda Dilan Polat'ın internet yoluyla yaptığı satışlardan elde ettiği kurum gelirlerinin vergi matrahını azaltmak amacıyla sahte belge kullanmış olabileceği değerlendirmesi yapıldı. Dilan Polat'ın sahibi olduğu 'Rise and Shine Kozmetik' şirketinin de sahte belge düzenleyicisi olduğu değerlendirmesine yer verildi. Sahte belge düzenleyicisi olan 3 tedarikçi şirketten toplam 225 milyon 743 bin liralık mal alışının gerçek olmadığı da belirlendi.

        Fotoğraflar: İHA

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        #Dilan Polat
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