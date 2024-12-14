Motosikletin sığabileceği her yolu deneyen kurye ya da hususi iki tekerli kural tanımaz bu kadarı da olmaz dedirtmeye devam ediyor.

REKLAM advertisement1

Motosiklet ileri sürüş eğitmeni Zafer Akçay'ın sosyal medya hesabında paylaştığı görüntüde bir kurye yüklü motosikleti ile yürüyen merdivenleri kullanıyor. Akçay'ın "Zirveye yerleşiyoruz gittikçe" notuyla paylaştığı video birçok kullanıcının tepkisini gördü.