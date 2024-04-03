DEVA Partisi, 31 Mart sonuçlarının değerlendirildiği Genel Merkez Başkanlık Kurulu toplantısında, seçimler nedeniyle yavaşlayan ilçe ve il kongrelerinin tamamlanması ve 3 ay içerisinde büyük kongreye gidilmesi kararı alındı.

31 Mart seçim sonuçlarının masaya yatırıldığı DEVA Partisi'nde, büyük kongrenin 3 ay içinde yapılması kararı çıktı. Toplantı sonrası yazılı açıklama yapıldı.

Partiden yapılan yazılı açıklamada, "DEVA Partisi Genel Merkez Başkanlık Kurulu bugünkü toplantısında 31 Mart yerel seçim sonuçlarını değerlendirmiştir. Kurul üyeleri öncelikle seçilen tüm il ve ilçe belediye başkanlarına, meclis üyelerine başarı dilemiş, seçimlerin ülkemiz için hayırlara vesile olması temennilerini dile getirmiştir. Kurul, yerel seçim sürecinde büyük bir özveri ile çalışan partimizin belediye başkanı ve meclis üyesi adaylarımıza, teşkilat mensuplarımıza şükranlarını ifade etmiştir" denildi.

REKLAM

SEÇİM SONUÇLARI AYRINTILI DEĞERLENDİRİLECEK

31 Mart yerel seçimlerinde beklentilerin çok gerisinde kalındığı vurgulanırken, "Bu çerçevede Kurul seçimlerde alınan sonuçları, 'Nerede yanlış yaptık?', 'Daha iyi nasıl olabilirdi?' hususlarını amasız, fakatsız bir biçimde ve mazeretlere sığınmadan ayrıntılı biçimde değerlendirmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Seçim sonuçları en kısa zamanda Genel Merkez Yönetim Kurulunda da aynı açık yüreklilikle değerlendirilecek, bu süreçte Teşkilat mensuplarımızın, adaylarımızın, gönüllülerimizin ve sözü olan herkesin değerlendirme ve önerileri alınacaktır" denildi.