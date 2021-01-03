Ders gibi uzlaşı!

Olay, haziran ayında Doğukent Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi. İddiaya göre T.C., çocuğuyla birlikte aile sağlığı merkezine gitti.
DHA'nın haberine göre Dr. Lütfi Tiyekli, T.C. ve çocuğunun maske takmadığını fark ederek maskelerini takmaları konusunda uyardı ancak olumsuz yanıt aldı. Tiyekli maske konusunda ısrar edince T.C. önce saldırmaya çalıştı, ardından da tehdit etti.
Dr. Lütfi Tiyekli
3 AY UZAKLAŞTIRMA ALDIRDI
Dr. Lütfi Tiyekli'nin şikâyetçi olması üzerine T.C. hakkında soruşturma başlatıldı. Tiyekli ayrıca mahkemeye başvurarak kendisini tehdit eden T.C. hakkında 3 ay uzaklaştırma kararı çıkarttı. Karar üzerine T.C.'nin kaydı da bu süre zarfında başka bir aile sağlığı merkezine alındı. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı ise T.C.'nin suçunun uzlaştırma suçları kapsamında olması nedeniyle dosyayı uzlaştırma bürosuna gönderdi.
HEM TEMİZLİK YAPTI, HEM DE MASKE TAKMAYANLARI UYARDI
Büronun görevlendirdiği uzlaştırmacı Esat Işık, Dr. Lütfi Tiyekli ile görüşerek T.C. ile uzlaşma teklifinde bulundu. Tiyekli, "Sağlık çalışanlarının hangi şartlarda çalıştığını görsün istiyorum. Eğer bir sağlık kuruluşunda 3 gün çalışırsa şikâyetimden vazgeçerim" dedi. Bunun üzerine Işık, T.C. ile görüşerek Tiyekli'nin teklifini kabul etmesi halinde hakkındaki soruşturmanın düşeceğini söyledi. Teklifi kabul eden T.C., 28-29-30 Aralık tarihlerinde bir aile sağlığı merkezinde mesai saatlerinde ücretsiz olarak çalıştı. Bu sürede T.C. hem sağlık merkezinin temizliğiyle ilgilendi hem de merkeze maskesiz gelenleri maskesini takması konusunda uyardı.
Doktoru tehdit eden T.Y.
'GELSİNLER BANA BİR ŞEY YAPAMAZLAR'
Doktorların halkın sağlığının yanında devletin belirlediği koronavirüs tedbirlerinin uygulanması için de çalıştıklarını belirten Tiyekli, T.C. ile arasında yaşananları şöyle anlattı:
"Bu kişi çocuğunu muayene ettirmek için sağlık kuruluşumuza geldi ama çocuğu ve kendisi maskesiz olarak geldi. Biz de devletimizin koyduğu kurallara ve sağlık tedbirlerine uyarak kişinin maske takmasını istedik. Kişi bu konuda direnç gösterdi ve maske takmak istemediğini söyledi. Biz de 'Bakın bu sizin sağlığınız için, çocuğunuzun ve toplumun sağlığı için gerekli' diye uyarmamıza rağmen ısrarla maske takmayacağını söyledi. Bunun üzerine ben kolluk kuvvetlerini çağıracağımı söyledim 'Gelsinler bana bir şey yapamazlar' dedi, tehdit etmeye başladı. Doktor olarak bizi buradan uzaklaştıracağını, bize gerekli her şeyi yapacağını, canıma kastedeceğini söyleyip bir sürü tehditlerde bulundu."
'TOPLUMA ÖRNEK OLACAK BİR UYGULAMA YAPILMASINI İSTEDİM'
T.C.'nin tehditlerini sürdürmesi üzerine 155'ten yardım istediğini, mahkemeye başvurarak da şüpheli hakkında 3 ay uzaklaştırma kararı aldırdığını ifade eden Dr. Lütfi Tiyekli, şikâyetçi olması üzerine Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca da soruşturma başlatıldığını söyledi. Tiyekli, şöyle devam etti:
"Savcılık da bu dosyayı uzlaştırmacıya göndermiş. Beni aradılar, ben de maalesef Türkiye'de sağlıkta şiddetteki cezalar çok caydırıcı olmadığı için topluma örnek olacak bir uygulama yapılmasını istedim. Uzlaştırmacıya, kişinin sağlık çalışanlarının ne kadar zor şartlar altında çalıştığını anlaması, oradaki zorlukları kavrayabilmesi için bir sağlık kuruluşunda 3 gün çalışması şartıyla onu affedebileceğimi söyledim. Cezalar çok caydırıcı olmadığı için topluma örnek olacak bir uygulama istedim. Şahıs ilk önce kabul etmedi. Bunun üzerine 'Dosya savcılığa intikal etsin o zaman' deyince kişi teklifi kabul etti. 3 gün bir başka aile sağlığı merkezinde çalışma karşılığında ben de kişiyi affetmiş oldum. Ben özellikle sağlık çalışanlarının işinin ne kadar zor olduğunu bilmesi için orada temizlik yapmasını ve oraya gelip gidenlerin maskelerini kontrol etmesini istedim. Kişinin görevi oranın temizliğini ve hijyenini sağlayıp gelenlerin maske takıp takmadıklarını kontrol etmekti."
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