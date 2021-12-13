Derede can pazarı! İşçi servisi suya gömüldü

Turgutlu ilçesinde bir gıda firmasına işçi taşıyan Recep Bilgiç'in (60) kullandığı 45 J 6343 plakalı servis minibüsü, su seviyesi yükselen derenin içinden geçtiği sırada yolda kaldı.

İHA'nın haberine göre, olayın yaşandığı bölgeye AFAD, Jandarma ve İtfaiye ekipleri sevk edildi. Serviste mahsur kalan 17 işçi ile servis şoförü itfaiye ve çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

Servis şoförü Recep Bilgiç, "Aylardır buradan fabrikaya servis çekiyorum. Sabah 18 kişi can pazarı yaşadık. Yetkililerden biran önce buraya önlem almalarını istiyoruz" dedi.