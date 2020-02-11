İHA

İzmir Buca’da yaşayan 48 yaşındaki Asya Koşal, 17 Ağustos 1999 Gölcük depreminde üç gün enkaz altında kaldı. Depremde oğlu Oğulcan (5),kızı Cansu (8) ve eşi vefat etti. Koşal, sağ kolu ve sağ bacağını da enkaz altında kalmasından dolayı kangren sebebiyle kaybetti. 2011 yılında Yavuz Koşal ile hayatını birleştirip İzmir’e yerleşen Asya Koşal, tek elini kullanarak hem şiş hem de tığ ile birbirinden güzel el işi ürünler örüyor, ürünlerini sosyal medyada satışa sunuyor.

YARDIM KAMPANYASI BAŞLATTI

İHA'da yer alan habere göre Elazığ ve Malatya’da meydana gelen deprem sonrası depremzedeler için yardım kampanyası başlatan Koşal’a, Türkiye’nin dört bir yanından destek geldi. Yardımları deprem bölgesine ulaştıran Koşal, 20 Şubat tarihinde de hem kendisinin hem de arkadaşlarının ördüğü atkı, bere, kazak gibi ürünleri depremzedelere ulaştıracak.

"ÇOK AĞIR KAYIPLARIM OLDU"

Depremzedeleri çok iyi anladığını söyleyen Koşal, “Ben 17 Ağustos 1999 depremini yaşadım. Kızımı, oğlumu ve eşimi depremde kaybettim. Üç gün enkaz altında kaldım. Sağ kolum ve sağ bacağımı kangren olunca kesmek zorunda kaldılar. Çok ağır kayıplarım oldu. Depremin verdiği acıları en iyi anlayanlardanım. Allah kimseye yaşatmasın. Elazığ ve Malatya’daki deprem haberlerine çok üzüldüm.

“RUH HALLERİNİ BİLİYORUM"

O günler zaten aklımdan çıkmıyor. Bir de evlatlarınızı kaybettiyseniz, böyle bir olay zaman aşımına uğramıyor. Deprem haberini görünce günlerce kolum kanadım kalkmadı. Yaz mevsiminde olsaydık o bölgeye giderdim. Hepsinin elini tutup gözlerine bakarak onlara destek olurdum. Ne yazık ki engelimden dolayı kış şartlarında oraya gidemedim. Ancak kalbim ve dualarım onlarla. Özellikle enkaz altında kalanların nasıl bir ruh halinde olduklarını çok iyi biliyorum” dedi.

"BEN SADECE SES VERDİM"

Kolunu ve bacağını kaybetmeden önce de örgü örmeyi çok sevdiğini söyleyen Koşal, “Depremden 6 yıl sonra yeniden örmeye başlamak istedim. Azmettim ve çok şükür başardım. Tek elle de olsa çok güzel örgü örebiliyorum. 2011 yılında eşimle tanışınca İzmir’e geldim. Şimdi sipariş üzerine örgü örüp eve katkıda bulunuyorum. Deprem haberlerini duyunca ‘ne yapabiliriz?’ diye örgü ören arkadaşlarımla fikir alışverişi yaptık. Ben sadece ses verdim, sesimi Türkiye’nin dört bir yanından duydular.

"ÜRÜNLERİ 20 ŞUBAT'TA GÖNDERECEĞİZ"

İlk başta örgücü arkadaşlarımızla deprem bölgesine atkı, bere, yelek gönderme amacındaydık. Ancak sosyal medyada kampanyamız büyüdü. Çok sayıda kişi yardım malzemeleri yolladı. Yardımları kurumlar aracılığıyla deprem bölgesine yolladık. Ördüğümüz ürünleri de 20 Şubat’ta göndereceğiz” diye konuştu.

"ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Asya Koşal’ın kampanyasına katılan Ahu Demir ise, "Haberleri duyunca çok üzüldük. Asya abla kampanyayı başlatınca hepimiz elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalıştık. Ördüğümüz ürünleri depremzedelere ulaştıracağız" ifadelerini kullandı.