Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Son Dakika Depremleri | Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? 6 Ocak 2025 AFAD ve Kandilli son depremler listesi sorgulama

        Malatya ve Muğla'da deprem oldu! 6 Ocak 2025 Pazartesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Son depremler listesi 6 Ocak 2025 Pazartesi günü için araştırılıyor. Alp-Himalaya deprem kuşağı üzerinde yer alan ülkemizde gün içerisinde birçok sarsıntı meydana geliyor. Son dakika depremleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıp kamuoyu ile paylaşılıyor. Raporda büyük küçük tüm sarsıntıların merkez üssü, derinliği ve büyüklüğü gibi bilgiler yer alıyor. Son verilere göre Malatya ve Muğla'da deprem meydana geldi. İşte 6 Ocak 2025 Kandilli ve AFAD son depremler listesi sorgulama ekranı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.01.2025 - 07:31 Güncelleme: 06.01.2025 - 10:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          En son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından saniye saniye kayıt altına alınmaya devam ediyor. Son dakika deprem haberleri yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Az önce deprem mi oldu, en son deprem ne zaman ve nerede oldu soruları gündemden düşmüyor. Kandilli ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılan verilere göre, Muğla ve Malatya’da deprem oldu. İşte, 6 Ocak 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

        • 2

          MUĞLA DEPREM İLE SALLANDI

          Kandilli Rasathanesi’nin internet sitesinde yer alan verilere göre, Muğla'nın Karacaören ilçesinde deprem meydana geldi.

          Saat 09:32'de yaşanan depremin büyüklüğü 3.0, derinliği ise 6.4 kilometre olarak ölçüldü.

          Saat 04:34’te de Akdeniz’de Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında deprem meydana gelmişti.

          Büyüklüğü 4.0 olarak ölçülen depremin derinliği 13.62 kilometre olarak kaydedilmişti.

        • 3

          MALATYA'DA DEPREM

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 07:14'te Malatya’nın Darende ilçesinde deprem meydana geldi.

          Büyüklüğü 2.6 olarak ölçülen deprem, yerin 2.6 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

        • 4

          DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        • 5
        • 6
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kabine toplantısı bugün toplanıyor
        Kabine toplantısı bugün toplanıyor
        Sosyal medya deneyi Mert'i öldürdü! Aile Bakanlığı'ndan açıklama!
        Sosyal medya deneyi Mert'i öldürdü! Aile Bakanlığı'ndan açıklama!
        Squid Game'in arkasında hikaye gerçek mi?
        Squid Game'in arkasında hikaye gerçek mi?
        "Kırmızı kart olmalıydı"
        "Kırmızı kart olmalıydı"
        'Amacımız bölgesel güç olmak'
        'Amacımız bölgesel güç olmak'
        ABD'de kış fırtınası: 5 eyalette OHAL ilan edildi!
        ABD'de kış fırtınası: 5 eyalette OHAL ilan edildi!
        Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu
        Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu
        "Taraftarı kazanmak şart"
        "Taraftarı kazanmak şart"
        "Kerem ile çok mutluyuz"
        "Kerem ile çok mutluyuz"
        Ferdi Tayfur'un 'Fadimesi' benim
        Ferdi Tayfur'un 'Fadimesi' benim
        "Oynadığımız toksik bir lig!"
        "Oynadığımız toksik bir lig!"
        Karadağ'daki saldırının ardından protesto
        Karadağ'daki saldırının ardından protesto
        Bu ülkede tabakta yemek bırakmak bir sofra adabı!
        Bu ülkede tabakta yemek bırakmak bir sofra adabı!
        24 yaşındaydı, avukat olacaktı... Sıla hayata 1 hafta tutunabildi!
        24 yaşındaydı, avukat olacaktı... Sıla hayata 1 hafta tutunabildi!
        2024 emeklileri kazançlı çıktı
        2024 emeklileri kazançlı çıktı
        Kanser genetik mi? Genetik test nasıl yapılır?
        Kanser genetik mi? Genetik test nasıl yapılır?
        Kanada Başbakanı istifa mı edecek?
        Kanada Başbakanı istifa mı edecek?
        Buzlanma, don ve çığ tehlikesi var
        Buzlanma, don ve çığ tehlikesi var
        Otomotiv pazarında yeni rekor beklentisi
        Otomotiv pazarında yeni rekor beklentisi
        Trump'tan Irak'a İran talimatı
        Trump'tan Irak'a İran talimatı
        Habertürk Anasayfa