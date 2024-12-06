Antalya ve Muğla'da deprem! 6 Aralık 2024 Cuma AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Son depremler listesi 6 Aralık 2024 Cuma günü için araştırılıyor. Ülkemizde gün içerisinde irili ufaklı birçok sarsıntı meydana geliyor. Son dakika depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından ölçülüp raporlanıyor. Raporda büyük küçük tüm sarsıntıların merkez üssü, derinliği ve büyüklüğü gibi bilgiler yer alıyor. Son verilere göre Antalya ve Muğla'da deprem meydana geldi. İşte 6 Aralık 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...
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En son yaşanan depremler saniye saniye kayıt altına alınmaya devam ediyor. Son dakika deprem haberleri yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Az önce deprem mi oldu, en son deprem ne zaman ve nerede oldu soruları gündemden düşmüyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verilerine göre Antalya ve Muğla'da deprem oldu. İşte, 6 Aralık 2024 son depremler listesi ile Antalya ve Muğla deprem büyüklüğü, merkez üssü ve derinliği hakkında detaylı bilgiler.
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MUĞLA'DA DEPREM!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 08:21’de Ege Denizi'nde Muğla ili Datça ilçesi açıklarında deprem meydana geldi.
Büyüklüğü 2.8 olarak ölçülen deprem, yerin 36.06 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
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ANTALYA’DA DEPREM!
AFAD'ın internet sitesinde yer alan verilere göre, Akdeniz’de Antalya ili Gazipaşa ilçesi açıklarında deprem oldu.
Saat 07:22’de meydana gelen depremin büyüklüğü 2.9 olarak ölçülürken derinliği ise 25.18 kilometre olarak kayıtlara geçti.
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DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.
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